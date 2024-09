„Glück im Unglück“, so schreibt die Polizei, hatte das neunjährige Mädchen, das am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in der Waldmohrer Bahnhofstraße verletzt wurde. Das Mädchen, das „nach derzeitigen Ermittlungsstand unvermittelt vom Bordstein auf die Fahrbahn“ lief, wie die Polizei mitteilt, und dort von einem Fahrzeug erfasst wurde, sei tatsächlich nur leicht verletzt worden – so wie es sich schon am Sonntag angedeutet hatte. Das Kind wurde ins Homburger Uniklinikum gebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter 06373 8220 oder pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.