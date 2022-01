Der Rettungshubschrauber war am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Altenglan im Einsatz. Laut der Feuerwehr wurde gegen 10.20 Uhr die Leitstelle Altenglan zu einem Verkehrsunfall auf die B423 zwischen Altenglan und Mühlbach alarmierte. Beim Durchfahren einer Brücke stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrer wurden laut Einsatzkräften vom Rettungsdienst versorgt. Auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B423 war während des Einsatzes voll gesperrt. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.