Eine 73-Jährige hat am Dienstagmittag einen Unfall gebaut, bei dem mehrere Personen teilweise schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau auf der B420 in Richtung Konken, als sie in den Gegenverkehr geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstieß. Ein weiterer Autofahrer musste stark abbremsen, weshalb es zu einem Folgeauffahrunfall kam. Nach Angaben der Polizei wurden drei Unfallbeteiligte teilweise schwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallfahrzeuge waren erheblich beschädigt. Die B420 war für zwei Stunden voll gesperrt.