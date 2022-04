Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines Leichtkraftrades des Herstellers MBK mit Kuseler Kennzeichen, das am Sonntagabend auf der L358 zwischen Glan-Münchweiler und Nanzdietschweiler durch einen Unfall beschädigt aufgefunden wurde. Den Fahrer fand die Polizei an der Unfallstelle nicht mehr, geht aufgrund von Hinweisen aber davon aus, dass sich der Unfall schon am Sonntagmittag ereignet hatte. Wie es zu dem Unfall kam sei bislang noch unklar. Wer Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer geben kann, den Unfallhergang oder -zeitpunkt geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.