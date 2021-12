Zwischen Welchweiler und Altenglan in Höhe der Windräder kam es am Donnerstag kurz nach 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärter Ursache stießen zwei Autos, beide in Richtung Altenglan unterwegs, zusammen. Die Fahrerin eines Mitsubishis war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam ebenso ins Krankenhaus wir die Fahrerin des nachfolgenden Minis. Die Straße war etwa eine Stunde für Bergungsarbeiten gesperrt.