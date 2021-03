Erheblicher Sachschaden entstand laut Polizei bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr am Montagmorgen in Richtung Rathskirchen. In der Ortsmitte fuhr er frontal auf einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf. Nach seinen Angaben wurde er durch die Sonne geblendet.