Ein Bus ist am Montagmorgen in der Bahnhofsstraße mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Busfahrer nach links in die Lauterstraße abbiegen und betätigte dazu seinen Blinker. Der Fahrer des Wagens habe dies offenbar nicht erkannt und wollte links am Bus vorbeifahren. Laut Polizei hätte aber auch der Busfahrer den Unfall verhindern können, wenn er noch einmal sorgfältig in den Rückspiegel gesehen hätte. Beide Verkehrsteilnehmer wurden verwarnt. Der Schaden wird insgesamt auf 3.000 Euro geschätzt.