Der Kerwefrühschoppen am Montag endete für einen 44-Jährigen mit leichten Verletzungen und für einen 83 Jahre alten Mann im Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, fiel an einem Bierwagen eine Seitenwand plötzlich nach unten und traf die Männer. Die Wand erwischte den Senior am Kopf. Er wurde von einem Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht so schwer heraus, wie ursprünglich befürchtet worden war. Der 83-Jährige konnte das Krankenhaus noch am Abend wieder verlassen. Der 44-Jährige wurde leicht verletzt. Warum die Seitenwand umkippte, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Versagen aus.