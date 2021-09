Ein 67-Jähriger ist am Freitag in Glan-Münchweiler angefahren worden und hat sich eine blutende Kopfwunde zugezogen. Wie die Polizei berichtet, ist der alkoholisierte Mann von Rettungsdienst und Notarzt behandelt worden und konnte dann gehen. Zum Unfall auf dem Supermarkt-Parkplatz war es gekommen, weil ein 54-Jähriger den Geschädigten beim rückwärts Ausparken übersehen hatte. Er fiel zu Boden und verletzte sich am Kopf. Am Auto entstand „minimaler Sachschaden“, informiert die Polizei.