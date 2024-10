Weil der Fahrer eines dunklen Kombis trotz Gegenverkehr zu einem Überholmanöver angesetzt hat, kam es am Montagabend gegen 18.45 Uhr zu einem Unfall auf der L370 zwischen Rutsweiler und Rothselberg. Der BMW, der in Richtung Rothselberg unterwegs war, überholte im Kurvenbereich. Auf der Gegenfahrbahn kam ein Auto entgegen, dessen Fahrer war gezwungen abzubremsen. Die Fahrerin des überholten Wagens musste gar bis zum Stillstand abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Der überholende BMW geriet ins Schleudern und krachte gegen die Schutzplanke. Im Anschluss, so berichtet die Polizei, sei der Fahrer „mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Rothselberg“ weitergefahren. Zur Klärung der näheren Umstände sucht die Polizei Zeugen. Diese sollen sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 9110 melden.