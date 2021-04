Weil ein in einer Böschung hängendes Auto erst gesichert werden musste, bevor die Fahrerin geborgen werden konnte, sperrte die Polizei am Sonntagabend zwischenzeitlich die B 420. Betroffen war der Abschnitt zwischen der Einmündung der von Frohnhofen kommenden Landesstraße und Dörrenbach.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor die Frau auf nasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug stieß laut Polizei gegen mehrere Bäume und blieb in einer Böschung stehen, wo es aber abzurutschen drohte. Feuerwehrkräfte sicherten das Auto und befreiten die Fahrerin.

Die Frau kam laut der Mitteilung ins Krankenhaus, der Wagen wurde abgeschleppt.