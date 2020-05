Mit seinem „hochwertigen Luxus-SUV eines bekannten italienischen Herstellers“, wie die Polizei berichtet, ist ein 50 Jahre alter Mann am Freitagmittag auf der A 62 in Fahrtrichtung Trier kurz vor der Abfahrt Kusel ins Schleudern geraten. Als Unfallursache vermutet die Polizei „nicht angepasste Geschwindigkeit und mangelnde Vorsicht“ bei regennasser Fahrbahn. Der Geländewagen prallte zunächst links, anschließend rechts in die Schutzplanken und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Fahrer und Beifahrer wurden nicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt. Der SUV war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der rechte Fahrstreifen der A 62 war etwa eine Stunde lang blockiert.