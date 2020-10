Nach einem Unfall musste der Fahrer eines sogenannten Kleinkraftrades am Samstag mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Anwohner in der Straße „Im Röhrbach“ den Mann gegen 22.45 Uhr vor seinem Anwesen auf dem Boden liegend gefunden. Sein motorisiertes Zweirad lag laut Polizei auf seinen Beinen, so dass er sich nicht selbstständig aus seiner Lage befreien konnte. Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Zweiradfahrer und brachte ihn ins Kuseler Krankenhaus. Wie die Polizei weiter berichtet, habe man bei der Unfallaufnahme bemerkt, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Daraufhin sei ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet worden.