Doppelt Pech hatte ein Autofahrer bei einem Unfall in der Bahnhofstraße am Samstag. Der 22-Jährige brach sich laut Polizei dabei nicht nur vermutlich einen Fuß, sondern ist obendrein vorerst seinen Führerschein los, weil ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als zwei Promille ergab. Wie die Polizei berichtet, war es zu dem Unfall gekommen, als der Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung US-Depot unterwegs war und in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Nach Angaben der Ordnungshüter verfehlte er nur knapp einen Baum und stürzte anschließend mit seinem Wagen die Böschung herab. Schließlich sei das Auto in der mehrere Meter tiefer liegenden Wiese zum Stehen gekommen. Weil den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme starker Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen aufgefallen sei, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt und anschließend eine Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des Mannes sei vorerst sichergestellt worden.