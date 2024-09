Zwei Unfälle hat es in den vergangenen Tagen in Altenglan gegeben. Ein Linienbus mit Schulkindern hat am Freitagnachmittag auf der Glanstraße an einer Brücke ein Auto gestreift. Beide Fahrzeuge haben dabei leichten Sachschaden erlitten. Laut Polizeiangaben hat sich eine sechsjährige Schülerin bei der Bremsung des Busses leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Samstagnachmittag auf der L367 zwischen Altenglan und Friedelhausen einen Unfall verursacht. In einer Rechtskurve verlor der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug überschlug sich aufgrund des Abhanges und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die freiwillige Feuerwehr war vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.