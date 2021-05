Weitgehend unbekannt ist der Kuselit Verlag in unserem Landkreis. Er wirkt seit 1998 ausschließlich im Stillen, zunächst in Patersbach, seit einigen Jahren in Etschberg.

Damals entschieden Ulrike Metzger und Gerd Schliebe, sich in Patersbach niederzulassen und eine Auskunftsstelle für Juristen unter dem Namen Kuselit im Internet zu gründen. Seit 2006 hat der Verlag seinen Sitz in Etschberg.

Die Webseite erlaubt den Zugriff auf die umfangreiche und stetig anwachsende juristische Fachliteratur. Es gibt im deutschsprachigen Raum allein 760 verschiedene Fachzeitschriften teils mit ausschließlich juristischer Thematik. Alleine 30 bis 40 Zeitschriften befassen sich mit strafrechtlichen Inhalten. Für viele Juristen ist das Kuselit-Angebot inzwischen unentbehrlich geworden bei ihrer täglichen Arbeit. Besonders die großen juristischen Kanzleien und die großen Gerichte brauchen den Zugriff auf die aktuelle Fachliteratur.

Fünf Millionen Einträge

Von den etwa 162.500 Anwälten sind nur wenige Kunden bei Kuselit. Schliebe schätzt, dass ein Drittel davon den Beruf ausübe, ohne eine Fachzeitschrift zu beziehen. Für 143 Euro jährlich erhält ein Nutzer bei Kuselit den Zugriff auf über 370.000 Fundstellen. Der Verlag kooperiert derzeit mit 81 juristischen Fachverlagen. Über 300 Fachzeitschriften werden vollständig ausgewertet. Von einschlägigen Beiträgen werden die Inhalte erfasst, mit der Fundstelle versehen und für einen Abruf in der Datenbank gespeichert. Dort werden bereits fünf Millionen Einträge mit zitierfähigen Fundstellen vorgehalten, wobei Urteile samt Kommentare verkürzt erfasst sind.

Um diese Vielfalt zu bewältigen, wird eine Reihe von Schreibkräften eingesetzt. Die Sammlungen werden zweimal wöchentlich ins Netz gestellt. Für Schliebe (67 Jahre alt) bedeutet es häufig einen Feierabend erst frühmorgens nach dem vollständigen Einspeisen der Daten. Täglich gehen beim Verlag bis zu einem Dutzend Zeitschriften per Post ein. Pro Monat handelt es sich dabei um drei- bis viertausend einzelne Schriftbeiträge. Aber auch ein Festschriftenregister kann auf CD-ROM geliefert werden, bislang für die Jahre 1949 bis 1999, zum kommenden Jahresende auch beginnend im Jahr 1900.

Schliebe übernimmt auch noch Aufträge zur Erfassung von archivierten Zeitschriften. Für solche Dienste ist er bis zu zweimal in der Woche häufig auswärts tätig. Er sagt von sich, dass ihm seine Tätigkeit ein hohes Maß an Disziplin abverlange, das er aber gern ertrage angesichts der Erfolge. Man werde nicht reich davon, aber es lasse sich gut davon leben.