Erneut haben Feuerteufel eine Dixi-Toilette auf dem Parkplatz am Kreisel zur Glanstraße angezündet. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 4 Uhr. Das Feuer griff auf einen Stromverteilerkasten sowie eine Straßenlaterne über. Die Kuseler Feuerwehr rückte aus und löschte den Brand. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Ob der vorliegende Brand mit der bereits im Dezember und im Januar an gleicher Örtlichkeit in Brand gesetzten Dixi-Toilette steht, wird ermittelt. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.