Ein 40 Jahre alter Mann und seine Begleiterin wurden in der Nacht zum Sonntag von einem Unbekannten verletzt. Die Beiden saßen nach Angaben der Polizei in der Hauptstraße am Straßenrand und warteten auf ein Taxi. Während der 40-Jährige sein Mobiltelefon in der Hand hielt, um etwas nachzuschauen, trat ein vorbeikommender Unbekannter ihm unvermittelt gegen den Kopf. Der Geschädigte geht davon aus, dass sein Kopf durch die Wucht des Trittes gegen den Kopf seiner Begleiterin geschleudert wurde und letztlich beide zu Boden gingen. Nachdem sie wieder aufgestanden waren, bemerkte der 40-Jährige, dass sein Mobiltelefon gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen unter der Telefonnummer 06382 9110.