Ein Autofahrer hat am Freitagnachmittag beim Ausparken aus einer Parklücke einen Pkw gestreift und ist anschließend weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Austraße gelegenen Supermarktes zu dem Vorfall. An dem Fahrzeug des Unfallgegners entstand ein Schaden auf der Beifahrerseite. Dort wurden Lackanhaftungen gefunden. Gegen den geflüchteten Fahrzeugführer wurde laut Polizei ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizeiinspektion Kusel bittet mögliche Unfallzeugen, sich telefonisch unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.