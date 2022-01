Die Polizei sucht einen Unbekannten, der im Laufe der Woche elf leere Bierfässer von einem Grundstück in der Zweibrücker Straße gestohlen haben soll. Die Taten sollen sich von Dienstag auf Mittwoch sowie von Mittwoch auf Donnerstag ereignet haben. Laut Polizeibericht hat ein Zeuge am Mittwochmorgen eine Person mit einem roten Ford am Tatort beobachtet, der Bierfässer vom Grundstück getragen hat. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter Telefon 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.