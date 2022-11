Unbekannte haben am Freitag zwischen 14 und 15.30 Uhr ein E-Bike der Marke „Fischer“, einen Werkzeugkasten sowie mehrere Sprühflaschen aus einer Garage in der Friedhofstraße im Stadtteil Bledesbach gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, habe zuvor ein unbekannter Mann an dem Anwesen geklingelt und nach Werkzeug gefragt. Nachdem dies durch die Bewohner abgelehnt wurde, zog der Mann von dannen. Der Polizei, die den Schaden auf rund 900 Euro schätzt, zufolge trug er eine schwarze Jogginghose und eine senffarbene Jacke. Hinweise nimmt die Inspektion in Kusel unter Telefon 06381 9190 entgegen.