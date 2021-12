Ein Unbekannter hat am Dienstag einen Stein auf die Frontscheibe eines Fahrzeugs geworfen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat gegen 23.20 Uhr im Schleipweg. Die Frontscheibe eines dort geparkten Autos – ein Ssangyong Korando – wurde beschädigt. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen handeln, der bei der Tat einen grauen Hoodie, eine Trainingshose und helle Schuhe getragen haben soll. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.