Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unbekannten, der am späten Samstagabend die linke Seitenscheibe eines Autos in Schönenberg-Kübelberg eingeschlagen hat. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 21 und 22.30 Uhr. Der Subaru war am Straßenrand in der Sander Straße abgestellt. Zeugen sollen sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06373 8220, E-Mail pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.