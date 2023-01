In der Kuseler Lehnstraße ist am Mittwochabend ein Paketzusteller attackiert und leicht verletzt worden. Der 40-jährige war gerade dabei, Pakete zuzustellen, als er gegen 17 Uhr im Bereich der Lehnstraße 31 von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen wurde, teilte die Polizei mit. Der Täter flüchtete im Anschluss mit einem grauen Ford Kombi. Der Paketzusteller wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Westpfalz-Klinikum gebracht. Der Täter soll 50 Jahre alt und knapp 1,85 Meter groß und schlank sein. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.