Ein Unbekannter hat am Dienstagabend einem Mann ins Gesicht geschlagen und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich der Täter zwei Passanten auf dem Edeka-Parkplatz und tippte einen von ihnen von hinten an. Anschließend schlug der Angreifer diesem ins Gesicht und verletzte ihn laut Polizei leicht. Passanten hielten den Täter von weiteren Angriffen ab. Er flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, er trug vermutlich einen Kapuzenpullover. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.