Mit seinem Vorhaben, den Milchautomaten in der Kuseler Straße aufzubrechen, ist ein Unbekannter gescheitert. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 16. November, 11 Uhr, und Donnerstag, 18. November, 6.30 Uhr. Der Unbekannte schaffte es laut Polizeibericht, ein am Automaten befestigtes Vorhängeschloss zu durchtrennen, an einer der weiteren Sicherungen scheiterte er allerdings. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.