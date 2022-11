Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Freitagabend gegen 20.40 Uhr das Schild „Zum Stadion“ an der Einmündung Bahnhofstraße/Im Rothenfeld aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.