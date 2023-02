Ein Unbekannter hat am Montag „Am alten Weg“ ein Auto beschädigt und sich nicht um den Schaden gekümmert. Wie die Polizei mitteilte, stellte die Fahrerin ihren blauen Opel Corsa am Vormittag auf einem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden an der linken, hinteren Fahrzeugseite. Zeugen des Unfalls sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.