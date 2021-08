Unbekannte haben am Gemeindehaus in der Hauptstraße eine sogenannte Slackline durchgeschnitten. Dabei handelt es sich einen Gurt, der beispielsweise zwischen zwei Bäumen gespannt wird, um darauf zu balancieren. Laut Mitteilung der Polizei vom Dienstag ereignete sich die Tat zwischen Donnerstagabend und Samstagmittag. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 06382 9110.