Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag in Konken einen neben der Turnhalle in der Hochstraße stehenden Kerwestrauß angezündet. Der Strauß brannte lichterloh, konnte allerdings von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Kusel unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.