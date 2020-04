Ein Hakenkreuz haben bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe an die Wand eines Hauses in der Niederstaufenbacher Ringstraße geschmiert. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. Das verbotene Symbol ist nach Angaben der Polizei rund einen Quadratmeter groß. Etwa eine Woche zuvor sei bereits ein vor dem gleichen Anwesen geparkter Opel Corsa an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls von unbekannten Personen zerkratzt worden. Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.