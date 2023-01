Ohmbach. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Quad in der Talstraße gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Fahrzeug der Marke Kawasaki im Hinterhof eines Anwesens unter einem Carport abgestellt und wurde ohne Schlüssel entwendet. Der 57 Jahre alte Eigentümer hat den Diebstahl am Silvestermorgen angezeigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter über einen Feldweg in Richtung Altenkirchen oder Brücken flüchteten . Die Polizei hat das Quad zur Fahndung ausgeschrieben und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.