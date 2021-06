Auf Geld hatten es die Täter nicht abgesehen, auch nicht auf Schmuck oder Autos. Unbekannte hatten es in der Nacht von 11. auf 12. Juni in Jettenbach vielmehr auf ein Ortsschild abgesehen. Laut Polizeibericht wurde das Schild am Ortseingang aus Richtung Bosenbach kommend gestohlen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 910 entgegen.