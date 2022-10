Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag, 18., auf Mittwoch, 19. Oktober, ein in der Hauptstraße abgestelltes Enduro-Kleinkraftrad der Marke „Fichtel und Sachs“ gestohlen. Dem Polizeibericht zufolge war das Zweirad in der Hofeinfahrt abgestellt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.