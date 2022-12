Unbekannte haben in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag in der Straße „In der Wanne“ einen Fahrzeuganhänger des Herstellers „Stema“ gestohlen. Laut Polizeibericht waren an dem Anhänger WND-Kennzeichen montiert. Hinweise zur Tat und zu den Tätern nimmt die Polizei in Kusel entgegen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.