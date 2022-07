Unbekannte haben in der Schillerstraße einen schwarzen E-Scooter gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am Sonntag, 10. Juli, zwischen 10 und 11 Uhr. Der E-Scooter sei mit einer Stahlkette an einem Regenrohr befestigt gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.