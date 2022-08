Unbekannte haben in der Miesauer Straße ein E-Bike der Marke „Conway“ gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 13., 23 Uhr, und Sonntag, 14. August, 16 Uhr. Der Eigentümer hatte das E-Bike vor der Gaststätte „Fips“ abgestellt und gesichert. Hinweise auf die Täter oder das E-Bike nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg entgegen unter Telefon 06373 8220 sowie per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de