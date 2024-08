In der Nacht auf Sonntag ist zwischen 4 und 5 Uhr in der Saarbrücker Straße in Schönenberg-Kübelberg ein weißes Auto der Marke Dacia gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, liegen derzeit noch keine Täterhinweise vor, die Ermittlungen dauern an. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.