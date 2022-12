In Waldmohr ist in der Nacht auf Freitag ein Auto gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der 48-jährige Eigentümer seinen BMW M4 am Donnerstagabend in der Waldstraße abgestellt. Am nächsten Morgen sei das Auto verschwunden gewesen, meldete er am Freitag der Polizei.

Wie die Täter das Auto in ihren Besitz bringen konnten, ist noch nicht geklärt. Der Fahrzeughalter sei weiterhin im Besitz beider Autoschlüssel. Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 06373 8220 mit der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung setzen.