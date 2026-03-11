Unbekannte haben in der Nähe des Altenglaner Freibads am Dienstagabend, 10. März, Müll illegal verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Integrierten Leitstelle um 21.10 Uhr das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr berichtete den Beamten von drei flüchtenden Fahrzeugen. An der Einsatzstelle hatten die Unbekannten zwischen fünf und sieben Kubikmeter Müll in Brand gesetzt. Darunter befanden sich unter anderem beschichtetes Holz, Elektrokleingeräte, Styropor und Spraydosen. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 0631 36914499 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.