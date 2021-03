Unbekannte haben am Bahnsteig Reckweilerhof einen Infokasten der Stadt Wolfstein beschädigt. Der oder die Täter schlugen die Glasscheibe des Kastens ein. Es müsse noch geklärt werden, ob ein Zusammenhang mit einer Tat an der Haltestelle in Roßbach besteht, berichtete die Polizei am Samstag. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken entgegen, Telefon 06382/9110.