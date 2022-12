Unbekannte haben ein rotes Graffito auf einer Spielplatz-Bank in Konken hinterlassen. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 25., 18 Uhr, und Montag, 26. Dezember, 11 Uhr, auf dem Spielplatz in der Breitwies. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise nehmen die Beamte in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.