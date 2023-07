Unbekannte haben in Haschbach einen Kanaldeckel ausgehoben und dann in den Vorgarten eines Anwohners geworfen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Nacht von Freitag, 14., auf Samstag, 15. Juli. Die hinzugerufenen Beamten setzten den Kanaldeckel wieder ein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen sollen sich mit der Polizei in Kusel in Verbindung setzen, Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.