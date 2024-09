Unbekannte sind am Wochenende in eine Tierarztpraxis in Waldmohr eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Täter Arzneimittel und einen dreistelligen Geldbetrag.

Die Unbekannten verschafften sich zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 22.30 Uhr, Zugang zu der Praxis an der Georg-Fleischer-Straße. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Kontakt: Kriminalpolizei, Telefonnummer 0631 3692620.