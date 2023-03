Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in die Gaststätte Live-Bühne eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten der oder die Täter ein Fenster auf, um ins Lokal zu kommen. Nach ersten Schätzungen des Geschädigten wurde ein geringer Geldbetrag sowie verschiedene Spirituosen gestohlen, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten gehen davon aus, dass der oder die Täter durch den ausgelösten Alarm gestört wurden. Hinweise nimmt die Polizei in Kusel entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.