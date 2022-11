Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Wolfstein eingebrochen und haben einen Tresor mit Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter die Eingangstür auf und machten sich anschließend im Innenraum zu schaffen. Dabei entwendeten sie einen Tresor mit der Tageseinnahme. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen zwischen 17 Uhr und 4.10 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon 06382 9110 in Verbindung zu setzen.