In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Moorstraße eingebrochen, während der Bewohner abwesend war. Wie die Polizei mitteilt, haben der oder die Täter mehrere Wertgegenstände sowie Bargeld gestohlen. Dabei entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmittag, 13 Uhr, etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich bei der Polizei Kusel unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de melden.