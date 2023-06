Unbekannte sind in ein Haus in Theisbergstegen eingebrochen und haben dabei Bargeld gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stiegen die Täter in das Einfamilienhaus ein, während sich die Familie im Urlaub befand. Eine bislang unbekannte Summe Bargeld wurde dabei gestohlen. Ob noch weitere Gegenstände verschwunden sind, ist nach Angaben der Beamten Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen vergangenem Mittwoch und Montag etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Telefon 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.