Unbekannte sind in Wiesweiler in eine Gartenlaube eingebrochen. Wie die Polizei in Lauterecken mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Demnach gelangten der oder die Täter übereinen Maschendrahtzaun aufs Grundstück und hebelten wenig später das Schloss der Holztür auf. Nach ersten Ermittlungen fehlte in der Gartenlaube nichts, allerdings entstand ein Schaden an Schloss und Holztür. Das Gartenhaus befinde sich in der Nähe des Glans und sei über die Bahnhofstraße zu erreichen, schildert die Polizei, die um Hinweise bittet unter der Telefonnummer 06382 9110.