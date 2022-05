Bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Kuseler Innenstadt haben die bislang unbekannten Täter einigen Schaden angerichtet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich die Einbrecher wohl in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zutritt verschafft.

Am Donnerstagmittag fiel auf, dass eingebrochen worden war und dass Küchenutensilien sowie weiteres Inventar fehlten. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 2500 Euro und hofft auf Zeugenhinweise an die Inspektion Kusel, Telefon 06381 9190, oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.